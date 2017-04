Confrontos marcam a maior greve greve da história do Brasil

São já cinco autocarros incendiados e dois feridos. É o resultado da greve geral. A última foi há mais de 20 anos.



Os trabalhadores protestam contra as medidas de austeridade de Michel Temer. Bloquearam as entradas das estações de metro, as estradas, e fecharam escolas, bancos e fábricas.



Muitos confrontos entre grevistas e a polícia, que lançou gás lacrimogéneo. Serão já 16 os detidos. Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais afetadas.



Michel Temer quer, pela primeira vez, por um idade mínima para pedir a reforma, o que vai obrigar as pessoas a trabalhar mais anos para receber uma pensão. No Brasil, muitos dos trabalhadores reformam-se aos 50 anos.



O presidente da República diz que a medida é precisa para melhorar as contas. O número de desempregados no Brasil atingiu o recorde de 14,2 milhões de pessoas no primeiro trimestre deste ano, o que representa 13,7% da força de trabalho do país.