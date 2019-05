Confrontos na Venezuela registam um morto e cerca 100 feridos

Reuters TV

A vítima mortal é um jovem de 24 anos, que estava a manifestar-se na província de Aragua, no centro do país.



No que corresponde aos portugueses, que vivem no país, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, de visita oficial à China, diz estar em contacto com elementos que estão a acompanhar a situação na Venezuela e garante que está tudo bem.



Augusto Santos Silva renova o apelo do Governo português e da União Europeia para os meios repressores do estado venezuelano se absterem dos meios de violência sobre pessoas que apenas manifestam o seu direto ao protesto e a reunião.