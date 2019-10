Confrontos no Iraque fizeram pelo menos cinco mortos

Os manifestantes são na sua maioria jovens e desempregados que exigem emprego, melhores serviços públicos, o fim da corrupção e a demissão do Governo.



O Governo nomeou uma comissão para investigar as mortes de 149 civis e de oito elementos das forças de segurança durante a primeira semana de protestos, quando as autoridades foram acusadas de usar munições reais contra os manifestantes.