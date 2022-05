Confrontos no Sri Lanka. Operação militar resgata primeiro-ministro demissionário

A crise económica em que o Sri Lanka mergulhou desencadeou uma onda de revolta desde o fim de março.







A escalada de violência contra o aumento de preços dos combustíveis e de outros bens essenciais implicou uma demissão de ministros há algumas semanas. Na passada sexta-feira, Gotabaya Rajapaksa, presidente do país e irmão do primeiro-ministro, declarou o estado de emergência, após confrontos perto do Parlamento.







Perante a indignação, que teimou em não parar, Mahinda Rajapaksa enviou na segunda-feira uma carta de renúncia ao presidente do Sri Lanka.





"Várias partes interessadas indicaram que a melhor solução para a crise atual é a formação de um governo interino com todos os partidos", declarou o primeiro–ministro demissionário.", acrescentou.Para muitos manifestantes, esta saída não chega. Alegam que o presidente Gotabaya Rajapaksa também tem de abandonar o cargo.

Rasto de violência

A polícia deu conta de que os confrontos atingiram, nas últimas horas, autocarros que transportavam autoridades locais para Colombo, tendo em vista um encontro com o primeiro-ministro. A escalada continuou pela noite sem respeitar a hora de recolhimento obrigatório.





As hostilidades entre manifestantes pró e contra o Governo contaminaram o país e dezenas de casas foram incendiadas por todo o território.





Na capital, Colombo, o parque Galle Face Green tornou-se uma arena. Imagens televisivas reportaram em direto





Culminou com o ataque ao complexo Temple Trees do primeiro-ministro demissionário, onde depois de várias tentativas os alegados agressores "conseguiram entrar no perímetro", de acordo com testemunhos citados pela cadeia de televisão norte-americana CNN. Atiraram vários cocktails molotov contra as instalações, mas os manifestantes foram travados quando os militares dispararam gás lacrimogéneo.





Durante a madrugada, uma equipa militar retirou Mahinda Rajapaksa e a familia da residência para local seguro.







Registaram-se sete mortos, entre os quais um polícia. As autoridades de saúde registaram 217 feridos nos confrontos.







Apoiantes governamentais espancam um manifestante | Dinuka Liyanawatte - Reuters







A Human Rights Watch afirmou que o uso de violência por defensores do Governo provocou "uma escalada perigosa, aumentando o risco de mais violência mortal e outros abusos". Meenakshi Ganguly, diretor para o Sul da Ásia da Human Rights Watch, pediu ao Executivo que "defenda o direito ao protesto pacífico".





"É de vital importância que as forças de segurança respeitem plenamente o direito à reunião pacífica e que os responsáveis pela violência sejam responsabilizados", acrescentou Ganguly.

Crise económica

Os analistas apontam a má gestão governamental acumulada durante anos para esta crise económica. Na última década, o Governo do Sri Lanka usou uma grande soma de dinheiro de empréstimos internacionais para financiar serviços públicos, argumentou Murtaza Jafferjee, presidente do Advocata Institute, um grupo de analistas financeiros com sede em Colombo.





F

ila para as encher as bilhas de gás, na cidade de Colombo |Dinuka Liyanawatte - Reuters

O dinheiro nunca foi reposto.. O país foi catalogado como não cumpridor dos prazos de pagamento do empréstimo e deixou de ter acesso aos mercados externos.Para pagar parte da dívida, o Governo teve de recorrer às reservas cambiais, reduzindo-as de 6,9 mil milhões de dólares em 2018 para 2,2 mil milhões este ano. Esta necessidade financeira resultou num aumento de preços das importações de combustível e bens essenciais como alimentos e medicamentos.





Nas últimas semanas, militares têm sido destacados para guardar bombas de combustível, numa tentativa de refrear a população, que faz fila durante horas, debaixo do Sol, para encher as bilhas de gás. Há relatos de que algumas pessoas já morreram enquanto esperavam.