Confrontos no Sudão. Serviços de saúde alertam para falta de meios

EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Os confrontos no Sudão entre o exército e um grupo paramilitar já provocaram mais de uma centena de vítimas civis e há registo de quase um milhar de feridos. E a ajuda aos feridos está a degradar-se, com relatos de que os serviços de saúde do país não conseguem dar resposta às vítimas da luta armada.