Confrontos violentos voltam às ruas de Paris

Foto: Philippe Wojazer, Reuters

Há mais de 100 detidos e vários feridos, lojas apedrejadas, carros incendiados. A polícia foi o primeiro alvo.



As avenidas ganharam outro tom com tanto gás lacrimogéneo. As lojas e os restaurantes foram os principais alvos dos manifestantes de colete amarelo.



Vêm de todo o país, todos os fins de semana. Alguns concordam com este nível de violência. Já para outros é um cenário quase guerra, nunca antes visto.



Se de manhã os manifestantes se focavam em destruir, à tarde passaram a incendiar. Causaram um incêndio num banco que depressa se alastrou a todo o prédio.



A manifestação já provocou 11 feridos ligeiros e 64 pessoas foram identificadas pelas autoridades.



As forças de segurança não conseguiram controlar tanta violência. Acabavam por chegar sempre depois - 5 mil para toda a capital onde decorreram este sabádo três manifestações.



Os "coletes amarelos" protestam contra os altos impostos e contra as políticas de Macron. Este é o 18º fim de semana de protesto. Um dos líderes do movimento garantiu que seria o último.