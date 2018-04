Confusão à entrada de Lula na prisão de Curitiba

Nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança e um polícia, em incidentes no exterior da sede da Polícia Federal brasileira em Curitiba depois da chegada do ex-presidente Lula da Silva para cumprir pena de prisão.



Lula da Silva já está na prisão de Curitiba para cumprir a pena de 12 anos e um mês.



À chegada do político à prisão uma amostra da divisão que se vive no Brasil em torno do ex-presidente.



Ouviram-se insultos dos opositores mas também fogo-de-artifício lançado pelos apoiantes.



Depois de ter passado dois dias no sindicato dos metalúrgicos rodeado por apoiantes que chegaram mesmo a levá-lo em ombros e a oferecer-lhe flores, o ex-presidente brasileiro chegou à prisão perante um ambiente conturbado como relatou, em direto, a jornalista da TV Globo, Malu Maza.





Lula da Silva tem direito a uma sela especial. Uma sala de 15 metros quadrados, sem grades com casa de banho privativa. Uma regalia por ter desempenhado o mais alto cargo da nação. O ex-presidente brasileiro cumpre este domingo o primeiro dia de prisão.Incidentes idênticos repetiram-se em concentrações noutras cidades, como em São Paulo, Brasília ou São Bernardo do Campo, onde Lula da Silva esteve nos últimos dois dias, antes de se entregar às autoridades.Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, foi o 35º presidente do Brasil entre (2003-2011), e entregou-se quase 26 horas depois da decisão da justiça em o prender, saindo da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.