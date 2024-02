Congeladas pelo fisco contas bancárias do principal partido da oposição na Índia

"Fomos informados de que as contas do principal partido da oposição da Índia foram congeladas" no âmbito de uma investigação às declarações fiscais anteriores, declarou o porta-voz do Partido do Congresso, Ajay Maken.

O departamento do imposto sobre o rendimento indiano exigiu o pagamento de 2,1 mil milhões de rupias (cerca de 23,5 milhões de euros), no âmbito de uma investigação sobre as declarações fiscais do partido relativas ao exercício financeiro de 2018-19.

Ao afirmar que o partido nada fez para justificar tal sanção, Maken considerou que o processo tinha como objetivo colocar o partido em dificuldades antes das eleições.

"Com as contas do principal partido da oposição congeladas apenas duas semanas antes do anúncio das eleições nacionais, acham que a democracia está viva no nosso país?", perguntou aos jornalistas.

Grupos de defesa dos direitos humanos e opositores acusaram o Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de utilizar as forças de segurança para atingir seletivamente inimigos políticos.

O líder do partido do Congresso, Rahul Gandhi, descendente da dinastia que dominou a política indiana durante décadas, foi condenado por difamação no ano passado, na sequência de uma queixa apresentada por um membro do partido de Modi.

A sentença de dois anos de prisão desqualificou-o do Parlamento até o veredicto ser suspenso por recurso, levantando preocupações sobre o respeito pelas normas democráticas no país.