Congressista Alexandria Ocasio-Cortez revela que foi vítima de agressão sexual

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.



“I thought I was going to die...I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU — Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021

A democrata afirma que os republicanos querem “virar a página” sobre a insurreição no Capitólio sem esclarecer responsabilidades. Uma atitude, que na sua opinião, responde ao padrão dos abusadores. “Achei que ia morrer”, afirmou a chorar enquanto recordava as cinco horas que viveu no Congresso.E acrescentou: “Achei que não deveria compartilhar a minha experiência no assalto ao Capitólio, porque iam dizer que eu quero é falar sobre mim”. A legisladora frisou que decidiu seguir as recomendações dos médicos do Congresso, que a convidaram a partilhar o trauma.”.Ao longo de mais de uma hora no Instagram Live, Ocasio-Cortez compartilhou detalhes angustiantes sobre a sua experiência a 6 de janeiro. Um dos aspetos mais angustiantes foi o momento em que um homem entrou no seu escritório sem avisar, depois de bater em várias portas.“Boom, boom, boom. Onde é que ela está?”, gritava o homem, recordou a congressista.Mais tarde, a sua assistente identificou o homem como sendo um polícia do Capitólio, apesar de não saber se ele estava lá para ajudar.. O agente ordenou às duas que fossem para outro prédio, sem escolta e sem localização específica.Ocasio-Cortez acabou por se refugiar com a congressista Katie Porter, democrata da Califórnia, durante cinco horas no gabinete onde mudou de roupa.“Eu precisava de roupa adequada para o caso de ter de saltar da janela. E estava de saltos altos”.