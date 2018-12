Congressista americana lidera visita à Cisjordânia para expor realidade palestiniana

RTP04 Dez, 2018, 18:40 | Mundo

RashidaTlaib, que irá encabeçar uma delegação do Congresso aos territórios palestinianos, apresenta-se desde logo como uma personalidade incómoda face à sua defesa do BDS, o movimento pró-palestiniano “Boicote, Desinvestimento e Sanções” que procura colocar termo à política de ocupação israelita.







Tlaib, ela própria palestino-americana com família na Cisjordânia, em Beit Ur al-Fauqa, a oeste de Ramalla, a capital da Autoridade Palestiniana, sublinha que esta visita representa a rejeição de uma visão que vem sendo reforçada ao longo de mais de meio século pelo AIPAC (American Israel Public Affairs Committee, na designação original), organização que promove uma certa visão da presença israelita na região do Médio Oriente, e um contrapeso ao lobby pró-israelita no Congresso americano





Nas suas palavras “procurar romper com uma tradição de décadas para os novos membros-eleitos [do Congresso]: as visitas patrocinadas pelo sector doutrinário [do AIPAC]”.





“Eu quero trazer a público a segregação e a forma como essa realidade nos impede de alcançar a paz na região. E penso que o AIPAC não fornece uma visão real e justa desta realidade. É parcial… organizam estas viagens luxuosas a Israel, mas não mostram esse lado que eu sei que é a realidade, que é o que acontece com a minha avó e com a minha família que aí vive”, declarou Tlaib a The Intercept.





Rashida Tlaib explicou que a sua delegação irá focar-se em realidades como “a detenção de crianças palestiniana pelo Estado de Israel, a educação, o acesso a água potável e a pobreza (…) e dar uma imagem humana dos palestinianos, para oferecer uma perspectiva alternativa àquela fornecida pelo AIPAC, sublinhando a inerente desigualdade do sistema de ocupação militar israelita nos territórios palestinianos”.





Uma realidade que Tlaib liga às “provações sofridas pelos afro-americanos nos Estados Unidos durante a era Jim Crow”, período de 1876 a 1965 em que leis locais e estaduais impuseram regimes segregacionistas contra negros, asiáticos e outras minorias étnicas.