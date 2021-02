Congressista republicana admite processo-crime contra Donald Trump

Filha do antigo vice-presidente Dick Cheney (2001-2009), Liz Cheney fez parte dos dez republicanos que apoiaram a destituição de Donald Trump, após a invasão do Congresso a 6 de janeiro. Numa declaração de voto, a congressista acusou o ex-presidente de ter incitado a multidão, considerando que se tratou da "maior traição de sempre por um presidente dos Estados Unidos ao cargo e à Constituição".







Todavia, no domingo, a número três da hierarquia do Partido Repúblicano na Câmara dos Representantes levantou a possibilidade de Trump ser investigado criminalmente por incitar à violência durante a insurreição do Capitólio. Na entrevista à Fox News, Cheney apontou como causa possível para o desencadeamento do processo uma publicação do ex-presidente norte-americano no Twitter, a 6 e janeiro, na qual criticava o seu vice-presidente, Mike Pence, chamando-lhe "cobarde".





A "investigação criminal massiva" à invasão no Capitólio está já a decorrer, referiu ainda Cheney, vai averiguar "todos os detalhes" dos acontecimentos do dia 6 de janeiro e ter em conta "todos os envolvidos", incluindo Donald Trump.



"As pessoas vão querer saber o que é que Trump estava a fazer naquele momento", afirmou a republicana. "Vão querer saber se o tweet em que Donald Trump chama cobarde a Mike Pence, enquanto o ataque já estava a acontecer, foi uma tentativa premeditada de provocar mais violência".





A sugestão de Cheney quanto à possibilidade de Trump vir a ser alvo de um processo-crime surge apenas dois dias antes do início do julgamento de impeachment do antigo presidente republicano no Senado dos EUA por alegado "incitamento à insurreição".

Cheney recusa renunciar







Foram vários os republicanos próximos de Donald Trump que apelaram para que Liz Cheney fosse removida do cargo, gerando divisões no partido, depois de esta ter apoiado o impeachment e ter acusado o ex-presidente de incitar a multidão a invadir o Capitólio.



Entretanto, na semana passada, os republicanos decidiram manter no cargo a congressista, a terceira republicana mais importante na Câmara dos Representantes. Em votação secreta, 145 congressistas republicanos votaram a favor de que Cheney continue a fazer parte da liderança do partido na câmara baixa do Congresso, contando-se apenas 61 votos contra.







Mas no sábado passado, os republicanos de Wyoming, Estado natal de Liz Cheney, votaram por uma censura à congressista pedindo a sua renúncia ao cargo imediatamente. Na entrevista de domingo, Liz Cheney garantiu que não ficou intimidada com o voto de censura nem com as críticas de alguns congressistas republicanos por causa da votação sobre a destituição de Trump, assegurando ainda que não vai renunciar ao cargo nem recuar no repúdio ao antigo presidente..





"O juramento que fiz à Constituição obrigou-me a votar a favor do impeachment - ele não se inclina perante o partidarismo ou a pressão política. É o juramento mais importante que fazemos".







Se Cheney estivesse no Senado norte-americano, afirmou a própria, poderia votar para condenar Trump por ter incitado à violência e alegadamente motivado a invasão do Capitólio em janeiro.



"Eu ia ouvir o testemunho - eu ia ouvir as provas", disse Cheney à Fox News Sunday.



"Obviamente que acredito e acreditei que o que já sabemos é suficiente para o seu impeachment. O que já sabemos constitui a mais grave violação do seu juramento por qualquer presidente na história do país, e isso não é algo que possamos simplesmente ignorar ou fingir que não aconteceu ou tentar seguir em frente".





Para a congressista é necessário tomar medidas para evitar que se repita: "Temos de garantir que isso nunca mais acontece".





"As pessoas foram enganadas", continuou Liz Cheney. "O que o presidente Trump, durante os meses antes do dia 6 de janeiro, afirmou sobre a eleição ter sido roubada ou [ter sido] uma fraude, era mentira".



"Precisamos de ter a certeza de que nós, como republicanos, somos o partido da verdade e que estamos a ser honestos sobre o que realmente aconteceu em 2020, para que realmente tenhamos a oportunidade de vencer em 2022 e reconquistar a Casa Branca em 2024", disse ainda, acrescentando: "Nós somos o partido de Lincoln, não somos o partido do QAnon ou do anti-semitismo ou negacionistas do Holocausto, ou da supremacia branca ou das teorias da conspiração. Não somos assim".



A partir de terça-feira, Donald Trump começará a ser julgado pelo Senado - é o segundo julgamento político de Trump, depois de ter sido absolvido no processo de 2020 - e os democratas pedem um veredicto rápido, explicando que irão apresentar como prova da acusação as imagens do ataque ao Capitólio por parte de apoiantes do ex-presidente.



Contudo, os republicanos já anunciaram que vão tentar travar o julgamento, questionando a legitimidade do Senado para acusar um presidente que já não está em exercício.



Trump é o primeiro presidente a ser sujeito a um processo de impeachment por duas vezes no mesmo mandato e o único a ser julgado politicamente depois de já ter abandonado o cargo.