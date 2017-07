Partilhar o artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento Imprimir o artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento Enviar por email o artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento Aumentar a fonte do artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento Diminuir a fonte do artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento Ouvir o artigo Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões de euros para muro no orçamento

Tópicos:

Comité Apropriações, Texas, Trump, Valle Río,