Congresso americano garante orçamento e evita segundo fecho do Governo em três semanas

Paulo Alexandre Amaral - RTP09 Fev, 2018, 11:53 / atualizado em 09 Fev, 2018, 12:29 | Mundo

O Governo Federal estava desde 20 de janeiro a funcionar com um orçamento provisório e necessitava agora de passar o novo plano financeiro pelo Senado, primeiro, e pela Câmara dos Representantes, depois, de forma a evitar o chamado shutdown.



O impasse foi ultrapassado durante a madrugada com a Câmara dos Representantes a passar a nova proposta de orçamento; 240 votos (73 deles democratas) contra 186 garantiram assim o financiamento do Governo Federal até 23 de março e alargando os limites de endividamento para os próximos dois anos.



Horas antes, o diploma teve de passar pelo Senado, mas a aprovação não aconteceu sem um momento de dramatismo protagonizado pelo republicano do Kentucky Rand Paul. O senador do GOP aproveitou o momento para expor as suas objeções à subida do limite do endividamento.

Fecho do Governo by Rand Paul

A ideia dos representantes do Senado era terem o projeto do orçamento federal aprovado antes da meia-noite para evitar um novo fecho do Governo em menos de três semanas. Os organismos públicos estiveram a viver de um financiamento parcial desde 20 de Janeiro último e abriu-se um impasse para muitos milhares de funcionários públicos, que ficaram sem saber se deveriam apresentar-se ao serviço.



Todos os sinais apontavam para uma resolução pacífica do problema, tanto mais que os líderes republicano e democrata do Senado já se haviam mostrado de acordo.



O que não estava no programa era a intervenção de Rand Paul, que subiu ao palanque para criticar a “hipocrisia” do seu próprio partido ao apoiar uma lei que resultará no aumento do endividamento público: “Concorri a um cargo público porque fui muito crítico dos défices de biliões de dólares do Presidente Obama. Agora, temos republicanos que dão as mãos aos democratas, oferecendo-nos défices de biliões de dólares”.



Défice e imigrantes em cima da mesa



O senador tomaria a palavra por várias vezes para criticar o despesismo americano e arrastou a discussão para depois da meia-noite. A votação falhou oe o fecho do Governo Federal tornou-se inevitável por algumas horas.O impasse chegou a paralisar os serviços públicos por duas horas. A sessão foi interrompida e as contas, que deveriam ter sido deveriam ter sido aprovadas pelo Congresso até às 5h00 (hora portuguesa) só foram aprovadas às 7h00 (a votação foi 71-28).Rand Paul exigiu que se discutisse o plano de dois anos, que levava a chancela do Presidente Donald Trump e que comportava um acréscimo de endividamento na ordem dos 300 milhões de dólares destinados a gastos com o sector militar e vários outros programas para o país.Do lado dos democratas havia ainda essa possibilidade de chumbar o plano orçamental que ignora as suas exigências de maior consideração para com o financiamento dos programas para a imigração, mormente o DACA, dirigido àqueles que chegaram ilegalmente aos Estados Unidos ainda crianças e que mediante este estatuto evitam a deportação, apesar de não lhes ser garantida nem cidadania nem residência permanente.Entretanto, já depois de a proposta passar no Senado, o líder da maioria republicana Mitch McConnell assegurou o agendamento para a próxima semana de um debate sobre imigração na próxima semana, promessa que anulou as reticências dos democratas na votação.