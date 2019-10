Congresso aprova inquérito para a destituição de Donald Trump

O Presidente também escreveu que o processo iniciado pelos democratas prejudica a Economia e as Bolsas norte-americanas.



The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019





"A maior caça às bruxas da história americana!", tweetou. Num tweet imediatamente anterior, Donald Trump referiu-se à investigação como um "embuste".



The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019





"O embuste da destituição está a prejudicar o nosso Mercado de Valores. Os democratas que nada fazem não se importam!", acusou.







A Casa Branca, em comunicado, reagiu classificando o inquérito como "iníquo, anticonstitucional e fundamentalmente anti-americano".







A moção recebeu 232 votos a favor e 196 contra.



Os representantes do Partido Democrata querem provar que o Presidente usou o cargo em seu próprio benefício, pressionando o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a investigar o candidato presidencial, Joe Biden, e a conduta do filho deste naquele país.













Biden foi vice-presidente de Barack Obama e é um dos candidatos mais bem posicionados para ganhar a corrida da escolha democrata para a presidência em 2020.

Não é a primeira vez que o Partido Democrata tenta encontrar provas de abusos do cargo por parte de Trump ou de má conduta durante a campanha de 2016, em que foi eleito.







Até agora, nenhum inquérito abriu caminho ao impeachment do Presidente. No atual processo, Donald Trump chegou já a falar de uma tentativa de "golpe de Estado".



O processo



A nova fase do inquérito implica que as audiências às testemunhas no Congresso passem a ser públicas. Até agora, todas foram ouvidas à porta-fechada pelos Comités para as Informações, para os Negócios Estrangeiros e de Supervisão e Reformas.









Os congressistas democratas deram início à investigação dia 24 de setembro, para determinar se Donald Trump abusou do cargo durante um telefonema em 25 de julho com o Presidente ucraniano.



Um denunciante afirmou, meses depois, que Donald Trump pressionou Zelenskiy a investigar Joe Biden e o filho, sob ameaça de reter auxílio financeiro.



O testemunho de responsáveis próximos de Trump, presentes e passados, uma transcrição do telefonema publicada pela Casa Branca, mensagens trocadas entre diplomatas norte-americanos e outros documentos, têm geralmente confirmado as alegações do denunciante.



O Presidente nega qualquer má conduta, afirmando que nunca pressionou o seu homólogo ucraniano. Volodymyr Zelenskiy já disse que nunca se sentiu pressionado.