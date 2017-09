Congresso da Guatemala decide comutar penas de até 10 anos de prisão

Lusa14 Set, 2017, 07:49 | Mundo

As penas de "reincidentes e delinquentes frequentes" não vão ser comutadas, devido à "perigosidade social" que representam, sucedendo o mesmo para condenados por fraude fiscal, contrabando e outros delitos relacionados, ou para os casos de violência sexual, de acordo com a decisão.

Esta decisão beneficia vários políticos acusados de crimes de corrupção e até de furto ou roubo agravado.

A polémica votação foi a segunda de quarta-feira, dado que antes o Congresso da Guatemala aprovou uma iniciativa que isenta os secretários-gerais dos partidos políticos da responsabilidade penal em casos de financiamento eleitoral ilícito, uma medida que beneficia o Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, e outros deputados suspeitos desse tipo de prática.

Os deputados da Guatemala rejeitaram, na segunda-feira, levantar a imunidade do Presidente, Jimmy Morales, após uma comissão parlamentar o ter recomendado para a justiça poder averiguar se ocultou informação financeira do seu partido.

No passado dia 04, o Supremo Tribunal de Justiça deu seguimento a uma queixa contra o chefe de Estado da Guatemala por alegado financiamento ilegal na campanha eleitoral de 2015, apresentada em 25 de agosto pelo Ministério Público e pela Comissão Internacional Contra a Impunidade na Guatemala (Cicig).

Segundo a investigação inicial, o partido Frente de Convergência Nacional-Nação (FCN-Nación) terá ocultado informação sobre pelo menos 6,7 milhões de quetzales (768 mil euros) que o partido recebeu para financiar a sua campanha eleitoral em 2015, altura em que Jimmy Morales ocupava o cargo de secretário-geral.

No final da sessão de quarta-feira do Congresso, um grupo de pessoas realizou um protesto no exterior, manifestando-se contra as reformas aprovadas por considerarem que beneficiam corruptos.