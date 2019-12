Congresso de Goa acusa partido de querer "liquidar" eleitores com passaporte português

A acusação do porta-voz do Congresso, Trajano D`Mello, acontece após o secretário-geral do BJP, Narendra Sawaikar, ter quarta-feira fugido a questões relacionadas com o impacto da introdução do RNC em Goa, onde existem milhares de goeses que optaram pela cidadania portuguesa, ao abrigo de uma lei especial de cidadania para os nativos desta antiga colónia.

"A agenda do BJP em Goa passa por liquidar os portadores de passaporte português das listas de eleitores para assim conseguir a maioria, uma vez que a maior parte dos portadores de passaporte português não são votantes no BJP", disse Trajano D´Mello.

Goa, que foi uma colónia portuguesa durante 450 anos, tornou-se independente em 1961. Os portugueses ofereceram a cidadania portuguesa aos nativos de Goa, estendendo mais tarde este privilégio aos descendentes até à terceira geração.

Milhares de goeses, a maioria cristã, têm utilizado esta oportunidade para migrar para Portugal e depois para o Reino Unido, graças ao acesso fácil entre países que a União Europeia permite.

Várias estimativas apontam para a existência de 30 mil goeses a viver no Reino Unido, tendo utilizado a rota da cidadania portuguesa. Outros, apesar de utilizarem este privilégio, optaram por continuar a residir em Goa.

Na manhã de segunda-feira, o secretário-geral do BJP, Narendra Sawaikar, evitou responder sobre a data da introdução do NRC em Goa e o possível impacto que teria nos goeses que têm passaporte português.

"Deixem o NRC chegar primeiro. Depois logo veremos", disse Narendra Sawaikar.