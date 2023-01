Congresso dos Estados Unidos com nova relação de força

A nova composição da Câmara dos Representantes (câmara baixa) - agora de maioria republicana -, e do Senado (câmara alta) - de maioria democrata -, é o resultado das eleições intercalares que tiveram lugar em novembro passado.Nas intercalares, os republicanos conquistaram 222 lugares na Câmara dos Representantes, mais nove do que os seus rivais políticos, enquanto os democratas mantiveram o controlo da câmara alta. Inicialmente, a conquista democrata contabilizou 51 assentos, mas a senadora Kyrsten Sinema, do Arizona, decidiu mudar, em dezembro, a sua afiliação partidária, passando de democrata para independente.A nova composição estará em vigor até 3 de janeiro de 2025.Segundo analistas ouvidos pela Lusa, a nova composição do Congresso dos Estados Unidos trará desafios legislativos difíceis ao presidente Joe Biden (democrata), que entra nos últimos dois anos do seu mandato, mas também servirá de teste à unidade e à resiliência dos republicanos.Um dos aspetos em destaque na nova composição do Congresso será a ausência de Nancy Pelosi. A veterana congressista democrata, que foi a primeira mulher a liderar a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou em meados de novembro que deixaria a liderança partidária para "uma nova geração".