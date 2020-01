Congresso dos Estados Unidos quer restringir poderes militares a Trump

Foto: Jonathan Ernst - Reuters

Por causa da crise com o Irão, o Congresso dos Estados Unidos quer restringir os poderes militares do presidente. Donald Trump insiste que agiu em legítima defesa, e reafirma que o general Soleimani esteve por detrás do ataque à embaixada americana em Bagdade.