Congresso dos EUA aprova projeto-lei para combater assédio sexual no trabalho

A medida, que deve ser assinada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, impede que os contratos de trabalho forcem as pessoas a resolver casos de agressão sexual ou assédio através de arbitragem e não no tribunal, um processo que geralmente beneficia os empregadores e impede que as alegações de má conduta se tornem públicas.

O projeto-lei anula essa linguagem em contratos em todo o país e abre a porta para que as pessoas que estavam vinculadas a eles tomem medidas legais.

A senadora Kirsten Gillibrand, que liderou o plano, chamou ao projeto-lei "uma das reformas mais significativas no local de trabalho da história americana".

Gillibrand, de Nova Iorque, disse que o processo de arbitragem é secreto e tendencioso e nega às pessoas um direito constitucional básico: acesso ao tribunal.

"Porque nalguma parte escondida dos contratos de trabalho havia essa cláusula de arbitragem forçada, os sobreviventes de agressão sexual ou assédio no local de trabalho não se apresentam e são informados de que estão legalmente proibidos de processar o seu empregador", salientou.

Kirsten Gillibrand, que se concentrou no combate ao assédio sexual e má conduta nas Forças Armadas, apresentou o projeto-lei em 2017, em conjunto com o senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul.

O projeto-lei teve um apoio bipartidário incomum, o que permitiu que fosse aprovado no Senado por unanimidade -- um procedimento quase nunca usado para uma legislação significativa, especialmente quando afeta dezenas de milhões de norte-americanos.

Entre os testemunhos em apoio à lei incluiu-se o da antiga jornalista da Fox News Gretchen Carlson, que acusou o falecido presidente executivo da cadeia de televisão, Roger Ailes, de fazer avanços indesejados e prejudicar a sua carreira quando ela o rejeitou.

Alguns contratos de funcionários da cadeia de televisão incluíam cláusulas de arbitragem vinculativas.

Carlson, que apareceu com Gillibrand e outros senadores numa conferência de imprensa após a aprovação do projeto-lei no Senado, disse que nunca poderia ter imaginado, depois de apresentar as suas alegações há cinco anos, que isso levaria a uma mudança na lei apoiada por democratas e republicanos.

"Protestar nas ruas pode inspirar-nos. Editoriais podem abrir as nossas mentes. As `hashtags` podem galvanizar, mas a lei é única coisa que perdura", disse Gretchen Carlson.

Estima-se que 60 milhões de trabalhadores norte-americanos tenham cláusulas nos contratos de trabalho, obrigando-os a resolver quaisquer alegações de má conduta sexual em procedimentos de arbitragem privada, em vez de no tribunal.