Congresso dos EUA evita encerramento do governo federal

O projeto de lei tem sido objeto de ferozes negociações no Congresso dos EUA, com alguns legisladores republicanos a tentar paralisar os serviços federais - nem que seja apenas por alguns dias - para protestar contra os requisitos de vacina colocados pela administração Biden.Num esforço para evitar esta situação altamente impopular entre os norte-americanos, Biden e os líderes da Câmara, tanto democratas como republicanos, tinham exortado os seus apoiantes a alinharem-se e a aprovarem o projeto de lei sem demora.O líder da maioria democrática do Senado, Chuck Schumer, saudou este raro momento de unidade num Congresso normalmente propenso a disputas partidárias. "", disse.





Alívio imediato mas provisório







Com este risco agora afastado, os legisladores eleitos devem agora lidar com uma ameaça igualmente crucial: têm até 15 de dezembro para aumentar o limite da dívida dos EUA para evitar o primeiro incumprimento soberano por parte da maior economia do mundo.Caso contrário, o país poderia ficar sem dinheiro e ser incapaz de cumprir os seus pagamentos, uma situação potencialmente catastrófica que as grandes potências em todo o mundo estão a observar de perto.Alguns republicanos recusam-se a dar luz verde a uma suspensão do limite de endividamento, que dizem ser como dar a Joe Biden um cheque em branco para financiar os seus projetos de investimento.E estão a instar os democratas a aprová-la por si próprios, através de uma diligente manobra parlamentar, acusando o campo de Biden de contribuir para uma inflação recorde, à qual os norte-americanos são muito sensíveis durante a época das compras de Natal.Se o Congresso conseguir aprovar estes projetos a tempo, poderá finalmente debater o gigantesco pacote de investimento social e ecológico desejado por Joe Biden, que a Casa Branca aguarda impacientemente.O plano de 1,75 biliões de dólares inclui jardim de infância gratuito para todos e um financiamento substancial para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa dos EUA.O líder da maioria democrata no Senado prometeu que o texto será adotado antes do Natal. Este cenário, como tantos outros no Congresso, permanece por enquanto altamente incerto.