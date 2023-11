Congresso dos EUA evita `shutdown` com extensão do orçamento

Este prolongamento já tinha sido aprovado na terça-feira na Câmara dos Representantes, que constituía o principal obstáculo, e na quarta-feira completou o percurso legislativo com uma votação, já mesmo ao fim da noite, no Senado, com 87 votos a favor e 11 contra.

"Tenho boas notícias para o povo americano, esta sexta-feira à noite não vai haver uma paralisação do Governo", disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, pouco antes da votação.

Para evitar definitivamente o `shutdown`, basta que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assine o projeto de lei, o que deverá acontecer hoje.

O projeto de lei de extensão do orçamento foi apresentado no sábado pelo novo presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, com dois prazos de fim diferentes, 19 de janeiro e 02 de fevereiro, que deverão permitir aos legisladores negociar o orçamento para o ano fiscal de 2024, que já começou.

Esta é a segunda extensão do orçamento para 2023, depois da que foi aprovada a 30 de setembro e que custou ao então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, a sua destituição, motivada por um grupo de deputados da mesma bancada.

A divisão existente da bancada republicana foi evidente durante a votação de terça-feira sobre a extensão na Câmara, uma vez que recebeu o apoio quase unânime dos democratas, mas 93 (em 220) conservadores opuseram-se.

O deputado republicano Andrew Ogles, membro do ultraconservador Freedom Caucus, afirmou que a perspetiva de aprovar uma nova extensão era "muito frustrante". "Vai mesmo contra tudo aquilo por que temos lutado", acrescentou.

Os democratas, por seu lado, estão a insistir e sublinharam que a extensão não inclui os cortes que os republicanos procuraram negociar no orçamento.

A extensão aprovada no Congresso evita uma paralisação do Governo, situação que teria deixado cerca de dois milhões de funcionários públicos sem salário, sendo que alguns, como os militares, são obrigados a trabalhar de qualquer forma.

A falta de fundos teria também causado todo o tipo de perturbações na administração pública, desde o encerramento de museus e parques até à suspensão de inspeções de segurança alimentar ou à interrupção de programas de investigação científica.

O último `shutdown` deste tipo ocorreu durante a presidência do republicano Donald Trump (2017-2021) e foi, com 35 dias (de 22 de dezembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019), o mais longo da história em plena época das férias de Natal.