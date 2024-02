Congresso dos EUA vota destituição de responsável por migração de Biden

Numa votação histórica, a Câmara destituiu Mayorkas por 214-213.É a primeira vez em quase 150 anos que o Congresso impõe uma sanção deste tipo a um secretário. Mas, a destituição continua a ser altamente improvável, dada a maioria democrata no Senado.O presidenteafirmou, num comunicado divulgado após a votação, que "".Mayorkas enfrentou dois artigos de destituição apresentados pelo Comité de Segurança Interna, argumentando que se recusou "deliberada e sistematicamente" a aplicar as leis de imigração existentes e que violou a confiança pública ao mentir ao Congresso e ao dizer que a fronteira era segura.A segurança das fronteiras está no topo das questões de campanha, com Donald Trump, o candidato republicano à nomeação presidencial, a insistir que irá lançar "a maior operação de deportação doméstica da história americana" se voltar a ocupar a Casa Branca.