Congresso espanhol aprova exumação de restos de Franco

O Congresso apoiou a iniciativa do Governo, que a 24 de agosto aprovou um decreto lei para retirar os restos mortais do ditador do Vale dos Caídos.



A família do ditador contesta a decisão e se nada disser, ficará a cargo do governo espanhol a escolha do local para onde serão transferidos os restos mortais de Franco.



A vice-presidente do executivo considera que se está a corrigir uma injustiça com 40 anos. Segundo Carmen Calvo, “não há respeito, nem justiça, nem paz, nem concórdia enquanto os restos (mortais) de Franco estejam no mesmo lugar que as suas vítimas”.



O decreto de lei passou com 172 votos a favor, dois votos contra e 164 abstenções. Os dois deputados do PP que votaram contra justificam que se tratou de um engano.