Conjunto de físicos vence Prémio Princesa das Astúrias para a Investigação Científica

Lusa 14 Jun, 2017, 14:36 | Mundo

O júri do prémio destacou os avanços conseguidos pela colaboração de todas estas entidades na deteção direta das ondas gravitacionais, ondulações do espaço-tempo, antecipadas há um século por Albert Einstein na sua Teoria da Relatividade Geral.

"Esta realização responde a um dos desafios mais importantes da física em toda a sua história", acrescentam os jurados.

O prémio reconhece o talento individual e a obra coletiva de mais de mil investigadores de uma centena de instituições de 18 países.

Os físicos Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Ronald Drever (falecido em março passado) propuseram nos anos oitenta do século passado a construção do Observatório de Interferometria Laser de Ondas Gravitacionais (LIGO, em inglês) para a deteção das ondas gravitacionais -- ondulações no tecido do espaço-tempo.

O observatório foi dirigido entre 1997 e 2006 pelo físico Barry C. Barish, que impulsionou a fundação em 1997 da colaboração científica LIGO.

Este é o sétimo galardão que a Fundação espanhola Princesa das Astúrias já anunciou este ano, depois de ter distinguido o artista sul-africano William Kentridge com o prémio das Artes, o grupo argentino de músicos e humoristas Les Luthiers com o da Comunicação e Humanidades, a Hispanic Society of America com o da Cooperação Internacional, a seleção de rugby da Nova Zelândia com o dos Desportos, a pensadora e investigadora britânica Karen Armstrong com o das Ciências Sociais e o poeta polaco Adam Zagajewski com o da Literatura.

Cada um dos prémios Princesa das Astúrias inclui, entre outras coisas, uma escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró e 50.000 euros, entregues numa cerimónia presidida pelo rei de Espanha, Felipe VI, que terá lugar em outubro no teatro Campoamor, em Oviedo.