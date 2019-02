Conluio? Trump admirado por Cohen não ter mentido

RTP28 Fev, 2019, 11:50 | Mundo

“Ele mentiu muito” mas “não mentiu sobre uma coisa: disse que não houve conluio”. Foi desta forma que reagiu Donald Trump ao testemnho do antigo advogado perante o Comité de Supervisão e Reforma da Câmara dos Representantes.





"Não tenho [provas dessas ligações] (…), quero ser claro, mas tenho as minhas suspeitas", respondia esta quarta-feira, Michael Cohen, quando questionado sobre as eventuais ligações do então candidato Donald Trump aos esforços russos para desestabilizar a campanha presidencial norte-americana de 2016.









Cohen afirmou na declaração inicial ter "vergonha da minha fraqueza e da minha lealdade imerecida - daquilo que fiz para o senhor Trump num esforço de o proteger e promover". "Tenho vergonha porque sei o que o senhor Trump é. E um racista. É um trapaceiro. É um batoteiro", acrescentou.





Cohen também apelidou o chefe de Estado de "vigarista" ao garantir que o então empresário sabia de antemão sobre a divulgação de e-mails roubados, com o objetivo de prejudicar a rival democrata na campanha eleitoral de 2016, Hillary Clinton.

Trump questiona timing da audiência

Ainda em Hanói, após o fim da cimeira com o líder da Coreia do Norte, Donald Trump também questionou o momento escolhido para a marcação do depoimento.





“Caça às bruxas” e “logro”

Presidente norte-americano insistiu na acusação que as averiguações “são uma caça às bruxas” e um “logro”.









O eventual conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia é um tema-chave da investigação do Procurador Especial Robert Mueller, que tem assombrado o mandato do atual presidente. Donald Trump tem negado repetidamente qualquer ligação com o Kremlin.





Cohen garantiu ao Comité que não espera nem pediu um "perdão" presidencial e ainda que recusou a proposta de um cargo na Casa Branca, após saber que depois iria perder o privilégio de reserva advogado-cliente.

Questões sobre Michael Cohen ditam exclusão de jornalistas

A assessora de imprensa da Casa Branca anunciava, terça-feira, que quatro jornalistas seriam excluídos dos encontros de Trump e Kim Jong-un com a imprensa.











A Associated Press comentou que “é de enorme importância que todos os presidentes dos EUA respeitem a liberdade de imprensa, não só no seu país, mas especialmente durante as visitas ao estrangeiro”.





O Washington Post foi ainda mais incisivo e titulou o artigo a esse respeito com a afirmação “A Casa Branca abraça em Hanói o despotismo na informação”.





Mesmo o jornalista Eli Stokols, do Los Angeles Times, que não fora banido pela Casa Branca, notou ironicamente que Trump está a castigar jornalistas pelas suas perguntas ao mesmo tempo que pede as fotografias do encontro, para poder partilhá-las com o presidente norte-coreano.





Na conferência de imprensa sobre o fim antecipado da cimeira, esta quinta-feira, todos os jornalistas voltaram a ser admitidos e várias perguntas voltaram a ser feitas pelos jornalistas e respondidas por Trump sobre o depoimento de Cohen.

Michael Cohen, de 52 anos, que foi um dos aliados mais próximos e um dos mais acérrimos defensores de Donald Trump, tendo mesmo afirmado que levaria um tiro pelo empresário, trabalhou com ele em diversos negócios e assuntos privados ao longo de uma década.Em reação, o agora Presidente dos Estados Unidos referiu estar “impressionado” pelo facto de Cohen ter mentido em 95 por cento do testemunho, só tendo falhado os 100 por cento quando referiu que não houve conluio com a Rússia.Classificando o depoimento de “vergonhoso”, Donald Trump considera ter sido “interessante” que o único momento de verdade no depoimento de Cohen tenha sido a questão da alegada ingerência russa nas eleições que lhe garantiram a Presidência dos Estados Unidos. “Pergunto-me porque não mentiu também sobre isso, uma vez que mentiu sobre tantas coisas diferentes. Estou de verdade impressionado”, afirmou.“Realizar uma audiência falsa como esta e fazê-la no meio de uma cimeira importante é realmente terrível. Podiam tê-lo feito dois dias mais tarde ou até na próxima semana, seria melhor, teriam mais tempo. (Mas) realizá-la agora é de alguma forma incrível”, apontou.“Isto não deve nunca acontecer a nenhum presidente. É muito mau para o nosso país”, concluiu.Michael Cohen voltou-se contra o antigo patrão o ano passado e está a cooperar com os procuradores, após ter-se reconhecido culpado de evasão fiscal, fraude bancária e violação das regras financeiras de campanha - estas últimas instigado pelo Presidente, segundo afirma, algo que Trump nega.Em conferências de imprensa realizadas ao longo da cimeira, jornalistas da Reuters, da Associated Press, da Bloomberg e dotinham colocado ao presidente norte-americano questões sobre o depoimento do seu antigo advogado, Michael Cohen.