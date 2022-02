Conselheiro científico da Casa Branca demite-se

Biden aceitou a carta de demissão de Eric Lander, agradeceu os conselhos dados sobre a pandemia da covid-19, o cancro e a crise climática e afirmou que Lander vai continuar a contribuir para "a comunidade científica nos próximos anos", afirmou a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki.O diretor do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, com um papel importante na resposta à pandemia, foi alvo de uma investigação interna no ano passado, na sequência de uma queixa contra o conselheiro científico, ao abrigo das regras de boa conduta estabelecidas por Biden.Cientista de renome, Eric Lander liderou o projeto Genoma Humano, que mapeou todos os genes humanos entre 1990 e 2003.", disse Rachel Wallace ao Politico.Lander enviou uma carta aos subordinados, à qual a agência de notícias espanhola Efe teve acesso, e na qual reconheceu não ter cumprido "a responsabilidade" de criar um ambiente de trabalho respeitoso.", admitiu.

Quando chegou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, Biden prometeu garantir um ambiente de trabalho seguro e despedir qualquer pessoa que não tratasse os colegas com respeito.