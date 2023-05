Conselheiro da Casa Branca reúne-se com príncipe saudita em Jeddah

A SPA disse que o encontro entre Jake Sullivan e Mohammed bin Salman ocorreu em Jeddah, cidade portuária do Mar Vermelho.

Segundo esta agência, os dois responsáveis reviram as "relações estratégicas" numa reunião em que estiveram presentes outras autoridades americanas.

Mais tarde, Sullivan participou numa reunião com o príncipe herdeiro, o conselheiro de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval, e o conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados Árabes Unidos, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan,

Uma declaração da Casa Branca confirmou estes encontros, sublinhando que pretendiam "avançar com a visão partilhada de uma região do Médio Oriente mais segura e próspera, interconectada com a Índia e o mundo".

Durante a campanha eleitoral, o presidente norte-americano Joe Biden prometeu tornar a Arábia Saudita um "pária", após o assassínio, em 2018, do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul.

Os serviços secretos dos Estados Unidos acreditam que o assassinato ocorreu por ordem do príncipe herdeiro, embora Riade negue a acusação.

Biden fez uma viagem ao reino em julho do ano passado, quando Washington procurava ajuda do país para manter os preços da energia controlados enquanto decorre a guerra na Ucrânia.