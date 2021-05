Conselheiro de Estado moçambicano diz que paz e reconciliação devem ir além do discurso

"É preciso assegurar que a paz e a reconciliação não sejam apenas um discurso", disse o conselheiro, em entrevista à Lusa em Maputo.

Raul Domingos foi designado em abril conselheiro de Estado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e foi durante muitos anos considerado o número dois da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, tendo sido depois expulso da organização, na sequência das eleições gerais de 1999.

Assumindo que a designação para a função de conselheiro de Estado teve em conta o seu envolvimento nas negociações que resultaram no Acordo Geral de Paz de 1992, o político alertou para o risco de novas tensões entre o Governo e a Renamo, caso o espírito de paz não seja assimilado por "toda a família moçambicana".

"É preciso fazer o acompanhamento das pessoas [da guerrilha da Renamo] que estão sendo reintegradas na sociedade, para assegurar que não sejam perseguidas, não sejam maltratadas e que a reconciliação seja verdadeiramente sentida na família moçambicana", afirmou.

Na implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado entre o Governo e a Renamo em agosto de 2019, prosseguiu, não deve prevalecer o complexo de vencedor e de vencido, para que o espetro de guerra não volte a pairar no país, prosseguiu.

Raul Domingos apelou ao Governo e à Renamo para promoverem avanços na despartidarização das Forças de Defesa e Segurança (FDS), à luz do referido entendimento.

"Não sei o que é que tem sido feito neste âmbito, pouco se vê quanto à reintegração [dos antigos guerrilheiros da Renamo] nas Forças de Defesa e Segurança, eu penso que se podia fazer um pouco mais para assegurar esse apartidarismo das Forças de Defesa e Segurança", destacou.

Além da reintegração na sociedade, o espírito dos entendimentos entre o principal partido da oposição e o executivo deve enfatizar a reintegração dos guerrilheiros da Renamo nas FDS, para assegurar que o país tenha forças republicanas e não dominadas por oficiais da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, acrescentou o conselheiro de Estado.

Considerando que a questão da despartidarização das FDS "tem umas zonas de penumbra", referiu que ele próprio questiona a integração nas Forças de Defesa e Segurança, mas manifestou satisfação com o facto de a desmobilização e desarmamento dos guerrilheiros da Renamo estar a acontecer.

"Eu acho que o que tem sido feito até ao momento é aquilo que está previsto nos acordos firmados", frisou.

Depois da sua expulsão da Renamo, Raul Domingos fundou o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), concorrendo em eleições gerais, mas nunca conseguiu que a sua nova organização elegesse deputados para a Assembleia da República.

Domingos foi expulso do principal partido da oposição na sequência de desentendimentos com o falecido líder do partido Afonso Dhlakama, no contexto da crise política que se instalou com a recusa da Renamo em aceitar a derrota nas eleições gerais de 1999.

No âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional e do subsequente processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), 2.307 antigos guerrilheiros da Renamo, incluindo 153 mulheres, já entregaram as armas, disse o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na semana passada.

Esse número, prosseguiu, corresponde a 44% de guerrilheiros previstos no quadro do DDR.

"Não fossem os constrangimentos decorrentes da covid-19 e de ordem financeira, até agosto do presente ano prevíamos concluir o processo", afirmou.

O acordo é contestado pela Junta Militar, uma dissidência armada da Renamo, que é apontada pelas autoridades como responsável por ataques armados que já provocaram a morte de pelo menos 30 pessoas desde 2019 em estradas e povoações das províncias de Manica e Sofala, centro de Moçambique.

O grupo, dirigido por Mariano Nhongo, acusa o líder do principal partido da oposição, Ossufo Momade, de ter traído os ideais do seu antecessor, Afonso Dhlakama, assumindo com o executivo compromissos supostamente lesivos aos interesses da organização.