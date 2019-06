Conselheiro de Putin diz que drone abatido estava em espaço iraniano

RTP25 Jun, 2019, 19:09 | Mundo

O secretário do Conselho de Segurança defendeu ainda que as provas apresentadas pelos Estados Unidos sobre alegados ataques de sabotagem a petroleiros no golfo de Omã são de “fraca qualidade”, pouco profissionais e, portanto, insuficientes para que delas se possam retirar conclusões.



Numa reunião inédita entre os conselheiros de Segurança Nacional norte-americano, israelita e russo, que decorreu hoje em Jerusalém, Nikolai Patrushev considerou inaceitável retratar o Irão como uma ameaça à segurança internacional e apelou à moderação para que os conflitos possam diminuir.



John Bolton, o conselheiro norte-americano, afirmou na reunião que Donald Trump “tem segurado a porta a negociações reais” com o Irão. “Tudo o que o Irão precisa de fazer é passar por essa porta”, salientou.



Já o Presidente iraniano Hassan Rohani afirmou, também esta terça-feira, que a Administração Trump mentiu relativamente à intenção de dialogar com o país do Médio Oriente e que prova disso são as sanções aprovadas por Trump na segunda-feira, de acordo com as quais a liderança iraniana fica sem acesso a fontes de financiamento.



John Bolton aproveitou a reunião de hoje para frisar que “o Médio Oriente se encontra num momento crítico, com o regime radical no Irão e os seus representantes terroristas a envolver-se em cada vez mais provocações violentas noutros países”.



“Em todo o Médio Oriente vemos o Irão como uma fonte de hostilidade e agressão”, continuou. “As provocações iranianas são as manifestações externas da ameaça que o país representa, nomeadamente a sua tentativa de obter armas nucleares utilizáveis”.

Netanyahu defende cooperação

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, esteve presente na reunião e garantiu “valorizar as fortes relações que Israel possui com os líderes” dos Estados Unidos e da Rússia.



“Acredito que existe uma base para a cooperação entre nós os três. Esta cimeira representa uma oportunidade real para aumentar a estabilidade na nossa região, particularmente na Síria”, referiu, pedindo ainda a retirada “de todas as forças estrangeiras que chegaram à Síria depois de 2011”.



Esta colaboração será “positiva para a Rússia, para os Estados Unidos, Israel e Síria”, defendeu Netanyahu, acrescentando que a amizade com a Rússia “se tem fortalecido nos últimos anos”.



Numa conferência de imprensa com Nikolai Patrushev na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita tinha já mencionado que “a cooperação a nível de segurança entre Rússia e Israel (…) fez uma diferença fundamental da região”.