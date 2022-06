Conselheiro de Putin lidera delegação russa na Conferência dos Oceanos em Lisboa

Ruslan Edelgeriyev, conselheiro do Presidente russo Vladimir Putin, vai encabeçar a delegação russa na conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, que decorrerá em Lisboa no final do mês, disse hoje à Lusa fonte oficial da Embaixada da Rússia.