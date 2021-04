Conselheiro do PR do Irão demite-se após fuga de áudio com declarações do MNE

Segundo a agência estatal iraniana Irna, Hesamoddin Ashena, responsável do Centro de Estudos Estratégicos, "demitiu-se" por causa do "roubo de um arquivo de áudio" que contém uma entrevista com o ministro Mohammad Javad Zarif realizada no centro.

À frente deste grupo de reflexão desde 2013, Ashena foi nomeado no mesmo ano como conselheiro do Presidente, Hassan Rohani, cargo que continua a exercer, além de ter sido vice-ministro dos serviços de informações na década de 2000, e é visto nos meios de comunicação iranianos como um confidente próximo de Rohani.

O roubo dessa gravação de mais de três horas, cujo conteúdo foi divulgado no domingo pela imprensa estrangeira, provocou fortes críticas no Irão, especialmente entre os conservadores, que costumam atacar o moderado Rohani e o seu ministro.

De acordo com um trecho do arquivo publicado pelo jornal norte-americano The New York Times, o chefe da diplomacia iraniana disse: "Na República Islâmica, o campo militar reina. Sacrifiquei a diplomacia em [benefício] do campo militar, [enquanto] o campo militar [deve estar] ao serviço da diplomacia".

A divulgação desta gravação, que ocorreu antes das eleições presidenciais de junho para escolher o sucessor de Rohani, tem dominado as discussões políticas no Irão.

Rohani estimou na quarta-feira que a divulgação do áudio tinha a intenção de criar "discórdia" em Teerão, a meio das discussões internacionais para relançar um acordo sobre a energia nuclear iraniana.

De acordo com a agência Irna, Ashena foi substituído por Ali Rabiei, porta-voz do Governo iraniano.

Ainda hoje, a agência de notícias semioficial ISNA informou, citando uma fonte bem informada do judiciário, que 15 pessoas ligadas à entrevista foram proibidas de deixar o país.

Os comentários de Zarif incluíam também referências aos limites do seu poder e aos do general Qassem Soleimani, um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irão, morto num ataque de drones [aparelhos aéreos não tripulados] em Bagdade.

No início desta semana, Zarif expressou pesar pelo caso, dizendo que os seus comentários foram mal interpretados.