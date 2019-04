Conselho Constitucional argelino aceita renúncia do Presidente Bouteflika

Lusa03 Abr, 2019, 16:24 | Mundo

Numa declaração oficial, o Conselho Constitucional, presidido por Tayeb Belaiz, explicou que decidiu declarar "vaga" a Presidência e remeteu o processo ao Parlamento para colocar em marcha o período de transição.

Segundo a Constituição argelina, a partir do momento em que a renúncia de Bouteflika seja formalizada, será o presidente do Conselho da Nação (a câmara alta do parlamento), Abdelkader Bensalah, de 77 anos, que irá assegurar a Presidência interina durante um período máximo de 90 dias durante o qual serão organizadas eleições presidenciais.

O período de transição também ficará sob a tutela do ex-ministro do Interior Nouredin Bedaui, confirmado como chefe do Governo de transição, e o chefe do estado-maior do Exército, o general Ahmed Gaid Salah, o novo homem forte do país.

Abdelaziz Bouteflika notificou oficialmente o presidente do Conselho Constitucional da decisão de se demitir, anunciou na noite de terça-feira a televisão argelina ao citar fonte da Presidência da República.

Previamente, o Ministério da Defesa da Argélia tinha pedido na tarde de terça-feira a demissão "imediata" de Bouteflika, referindo ser necessário avançar com os procedimentos constitucionais para o retirar do poder.

Segundo o comunicado do ministério, liderado pelo chefe do estado-maior do exército argelino, general Ahmed Gaid Salah, "não existe mais tempo a perder" para declarar Abdelaziz Bouteflika como inapto para o cargo, dando voz à população da Argélia.

O gabinete do Presidente argelino, de 82 anos, anunciou na segunda-feira que este ia deixar o cargo antes do final do seu quarto mandato, que termina a 28 de abril.

Desde finais de fevereiro, a Argélia tem sido palco de várias manifestações que foram inicialmente convocadas contra a candidatura a um quinto mandato de Bouteflika, debilitado devido a um AVC em 2013.

Face a uma contestação popular inédita desde a sua eleição para a chefia do Estado há 20 anos, Bouteflika renunciou a 11 de março a disputar um quinto mandato presidencial, mas propôs um plano alternativo.

Abdelaziz Bouteflika decidiu então prolongar o atual mandato ao adiar as presidenciais `sine die` até que fosse realizada uma "Conferência Nacional", que deveria elaborar uma nova Constituição.

As presidenciais na Argélia estavam inicialmente previstas para 18 de abril.

Tanto a oposição como a sociedade civil argelinas rejeitaram este plano, argumentando que ele permitia que Bouteflika se mantivesse no poder sem eleições além do final constitucional do seu mandato a 28 de abril.

O plano também foi rejeitado de forma categórica pelos manifestantes nas ruas, cuja mobilização não enfraqueceu nas últimas semanas.