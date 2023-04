Conselho Constitucional francês avalia nova lei das pensões

Entre os vários cenários possíveis, o conselho poderá validar ou rejeitar, parcial ou totalmente, a nova lei das aposentações, que foi aprovada sem votação parlamentar, recorrendo a uma disposição prevista na Constituição francesa que permite fazê-lo.A deliberação é conhecida um dia depois de outra jornada nacional de protesto, que mobilizou milhares de pessoas nas ruas francesas, mas em menor número quando comparado com anteriores jornadas.O edifício do Conselho Constitucional, que fica em pleno centro de Paris, foi colocado sob forte vigilância na quinta-feira, após uma tentativa de bloquear a zona com contentores e bombas de fumo que resultou em quatro detenções.A polícia de Paris emitiu uma ordem a proibir todas as manifestações nas proximidades da instituição, que estará em vigor até sábado de manhã.A nova lei das aposentações aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma sem penalizações financeiras em França.