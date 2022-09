Conselho da Europa a favor de tribunal especial para julgar invasão russa

O comité de ministros, que reúne os representantes dos 46 estados-membros do Conselho da Europa, adotou uma decisão na qual "toma nota com interesse" das propostas da Ucrânia para a criação deste tribunal, bem como de "um amplo mecanismo de compensação internacional que inclui, como primeiro passo, um registo de danos".

"É de extrema importância uma resposta jurídica internacional firme e inequívoca à agressão contra a Ucrânia, que não permita a impunidade por graves violações do direito internacional, enfatizando a responsabilidade legal dos autores de tais violações", salientou este órgão.

Na decisão, adotada por unanimidade, o comité de ministros também reiterou o seu compromisso "com a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas".

Esta declaração inclui os territórios conquistados pela Rússia desde o início da invasão em fevereiro, mas também a península da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014.

Em abril, a assembleia do Conselho da Europa pediu a criação urgente de um tribunal criminal especial com mandato "para investigar e julgar o crime de agressão supostamente cometido sob a liderança política e militar da Federação Russa".

Com sede em Estrasburgo, para poder trabalhar com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, dependente do Conselho da Europa, o tribunal especial "deve ter o poder de emitir mandados de captura internacionais" e não ser limitado pela imunidade do Estado, dos chefes de Estado e de governo ou de outros cargos públicos.

A Rússia foi excluída do Conselho da Europa em março, devido à invasão da Ucrânia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,2 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 5.827 civis mortos e 8.421 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.