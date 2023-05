Conselho da Europa cria mecanismo de registo de danos da guerra na Ucrânia

Evelyn Paris - Unsplash

A criação de um mecanismo de registo dos danos causados pela Rússia na Ucrânia é a principal decisão que se aguarda da cimeira do Conselho da Europa, que se realiza até quarta-feira em Reiquejavique, na Islândia.