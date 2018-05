Conselho da Europa defende confiança para superar "tempo cínico"

Lusa07 Mai, 2018, 13:49 | Mundo

"Vivemos numa época cínica, na qual as pessoas se sentem sem poder para mudar o mundo à sua volta. A xenofobia, o nacionalismo e as políticas populistas estão a crescer, enquanto durante anos estiveram dormentes. A confiança nas instituições está a degradar-se, frequentemente em resultado de uma intenção deliberada daqueles que procuram ganhos a curto prazo", afirmou hoje Gabriella Battaini-Dragoni, na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul 2017 do Conselho da Europa, na Assembleia da República, em Lisboa.

O prémio distinguiu este ano os secretários-gerais da Cruz Vermelha da Finlândia, Kristiina Kumpula, e do Quénia, Abbas Gullet.

A responsável do Conselho da Europa defendeu que, apesar deste cenário, "a confiança na Cruz Vermelha e Crescente Vermelho mantém-se firme", e permite a esta organização internacional "trabalhar com a sociedade civil e com governos a todo o nível e em todos os continentes para coordenar ações eficazes e sustentáveis para o benefício dos que estão a precisar de ajuda, independentemente do género, raça ou religião".

Por garantirem uma "ética humanitária" e um "diálogo intercultural" através de uma "instituição de confiança e eficaz", os distinguidos este ano pelo Conselho da Europa "asseguram que a confiança pode triunfar sobre o cinismo".

Em representação do presidente da Assembleia da República -- que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao pulmão -, o vice-presidente do parlamento português Jorge Lacão salientou que as desigualdades persistem entre os hemisférios norte e sul, "traduzidas em crises humanitárias, migratórias e ambientais".

O também deputado socialista defendeu uma atuação preventiva contra as "lógicas nacionalistas e protecionistas" e, citando o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, "o foco na paz e na segurança".

Sobre os premiados, Lacão elogiou a capacidade de ambos de "enfrentar as causas das migrações na sua origem" e alertou que "virar a cara para o lado não pode ser a solução" para este problema.

Ana Catarina Mendes, presidente da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, destacou a importância de este prémio ser entregue em Lisboa, onde se localiza o Centro Norte Sul do Conselho da Europa.

A deputada socialista, que discursou em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, salientou que os premiados deste ano personificam os valores que estiveram na génese desta distinção.

"Contrapor à crescente globalização económica do mundo a globalização da solidariedade", resumiu, considerando que o Prémio Norte-Sul permite aumentar a capacidade global de "sonhar com um mundo mais coeso, mais justo, mais solidário".