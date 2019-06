Conselho da Europa olha para os sinais de corrupção em Portugal

As falhas que o país tem revelado no combate à corrupção será uma das questões abordadas neste encontro mas também o regresso da Rússia ao Conselho da Europa será debatido.



A reunião conta com a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o jornalista da Antena 1, João Vasco, antecipa a intervenção do chefe de Estado português que vai falar aos representantes dos países que compõem esta organização.