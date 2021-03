Conselho de Direitos Humanos pede eleições e investigação a abusos

O apelo foi alvo de uma resolução adotada pelos 47 Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos (CDH) (com 20 votos a favor, sete contra e 20 abstenções), apresentada pela União Europeia e apoiada pelos Estados Unidos, que não são membros do órgão da ONU, mas participam dos debates desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca.

A Bielorrússia, a Rússia e a China apresentaram 14 emendas, mas foram todas rejeitadas.

O texto "condena as graves violações dos direitos humanos que continuam [a ser praticadas] na Bielorrússia, no âmbito das eleições presidenciais de 2020, incluindo a negação sistemática dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, as prisões e detenções arbitrárias de membros da oposição, de jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação, de ativistas dos direitos humanos e de cidadãos em geral".

No documento, são ainda criticadas "as penas de prisão proferidas a trabalhadores da comunicação social por terem exercido as suas funções profissionais".

O regime de Alexander Lukashenko, no poder desde 1994 na Bielorrússia, travou a histórica mobilização dos seus detratores, nascida da polémica reeleição do chefe de Estado em agosto, numas eleições rejeitadas pela União Europeia.

O texto apela a Minsk para que garanta a realização de "eleições livres e justas" e inicie um "verdadeiro diálogo" com a oposição política.

O objetivo, defendem os membros do Conselho dos Direitos Humanos, é "restaurar e manter o Estado de direito, a democracia e o respeito pelos direitos e as regras em matéria de direitos humanos e, para isso, colaborar, de forma construtiva, com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa".

A resolução pede à Bielorrússia para conduzir "investigações independentes, transparentes e imparciais" de todas as violações de direitos humanos denunciadas.

Além disso, os Estados pedem à alta-comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que realize, com a ajuda de especialistas, um "exame aprofundado" dos abusos cometidos desde 01 de maio de 2020.

A alta-comissária já tinha denunciado, há um mês, o agravamento da situação das liberdades fundamentais na Bielorrússia, afirmando que a "repressão sistemática" da oposição se mantinha.

Na altura, Michele Bachelet expressou preocupação com as mudanças legislativas que o regime do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, estava a preparar e que, em sua opinião, "podiam permitir punições ainda mais severas a quem participasse em manifestações pacíficas".

A alta-comissária também condenou a crescente perseguição a jornalistas e ativistas dos direitos humanos, que ficou evidente na semana passada com ataques a organizações como a Associação de Jornalistas da Bielorrússia ou o Centro de Direitos Humanos Viasna.

Bachelet acrescentou que pelo menos 246 pessoas foram condenadas a penas de prisão por acusações de motivação política, no contexto dos protestos que começaram em maio de 2020, mas aumentaram de intensidade em agosto, após as eleições presidenciais que Lukashenko venceu, mas que foram consideradas fraudulentas pela oposição

"Todos os detidos por exercerem os seus direitos pacificamente devem ser libertados e as alegações de violações dos direitos humanos devem ser investigadas de forma transparente, confiável e eficaz", defendeu então Bachelet.

O embaixador da Bielorrússia nas Nações Unidas em Genebra, Yury Ambrazevich, reagiu, na altura, afirmando que as críticas "refletem ideias subjetivas e simplistas sobre o que aconteceu no país".

Ambrazevich insistiu no caráter "ilegal e inconstitucional" das manifestações na Bielorrússia, que, segundo considerou, foram realizadas apenas por uma minoria de 20.000 a 30.000 pessoas e nas quais "foram cometidos atos violentos contra as autoridades".

A Bielorrússia tem sido palco de manifestações e protestos constantes desde que Lukashenko conseguiu, a 9 de agosto, uma vitória esmagadora - considerada fraudulenta - em relação à sua principal adversária, Svetlana Tikhanovskaya.

A forma como as autoridades lidaram com os protestos tem sido altamente criticada pelo Ocidente.