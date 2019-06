Conselho de Estado afasta demissão de Governo em São Tomé e Príncipe

Lusa06 Jun, 2019, 16:14 | Mundo

"Está fora de qualquer hipótese a queda do Governo", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Estado são-tomense, o antigo Presidente Manuel Pinto da Costa.

O atual chefe de Estado, Evaristo Carvalho, convocou para hoje de manhã uma reunião do Conselho de Estado, pela primeira vez no seu mandato, desde 2016.

No final da reunião, quase cinco horas depois da hora marcada para o início do encontro do órgão consultivo do Presidente, Pinto da Costa defendeu a necessidade de "diálogo e consenso", um papel que disse caber a Evaristo Carvalho.

O antigo Presidente são-tomense sustentou que Evaristo Carvalho deve convocar todos os partidos políticos e a sociedade civil para promover "um fórum de diálogo", recordando uma iniciativa sua deste tipo quando foi chefe de Estado (1975-2001 e de 2011 a 2016).

O antecessor de Evaristo Carvalho afirmou que atualmente há muitos jovens em São Tomé, advertindo que, se não houver esse diálogo e emprego, "dentro de três ou quatro anos", pode ocorrer "uma revolta", para acentuar a necessidade de entendimentos.