Conselho de Estado afasta demissão de Governo em São Tomé e Príncipe

Lusa06 Jun, 2019, 18:37 | Mundo

"Está fora de qualquer hipótese a queda do Governo", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Estado são-tomense, o antigo Presidente Manuel Pinto da Costa.

O atual chefe de Estado, Evaristo Carvalho, convocou para hoje de manhã uma reunião do Conselho de Estado, pela primeira vez no seu mandato, desde 2016.

No final da reunião do órgão consultivo do Presidente, Pinto da Costa defendeu a necessidade de "diálogo e consenso", um papel que disse caber a Evaristo Carvalho.

"Desta reunião não saiu nada parecido, não vai haver queda do Governo. O que saiu é a necessidade de a gente encontrar um espaço para um melhor entendimento, haver um diálogo entre os órgãos de soberania, sem o qual corremos o risco de fazer política em função de interesses partidários mal definidos", disse Pinto da Costa.

O antigo Presidente são-tomense sustentou que Evaristo Carvalho deve convocar todos os partidos políticos e a sociedade civil para promover "um fórum de diálogo", recordando uma iniciativa sua deste tipo quando foi chefe de Estado (1975-2001 e de 2011 a 2016).

"Chegámos a conclusão que se torna necessário abrirmos o país a um diálogo, sob a direção do Presidente da República e que os partidos políticos, sociedade civil organizada, devemos estar reunidos para, definitivamente, começarmos nós próprios a conhecer o São Tomé e Príncipe real, com os seus problemas, todos, sem complexo nenhum, para concluirmos em que é que podemos chegar a um consenso", referiu.

Pinto da Costa advertiu: "Se não for assim, ficamos num vai-e-vem e não saímos disto", antes de sublinhar que "um encontro a nível nacional" é "absolutamente necessário".

"Chegámos à conclusão, a nível do Conselho, que o Presidente da República deve jogar um papel no sentido de congregar todas essas forças para começarmos a ter outra vez confiança em São Tomé e Príncipe", explicou.

Este fórum nacional, sustentou, serviria para debater "o estado da Nação, incluido a situação politica, económica, social, da justiça", com um objetivo: "fazer uma arrumação do país em função daquilo que pretendemos fazer deste país, porque ele está completamente desarrumado".

"Propusemos esse trabalho ao Presidente da República, ele é o pai da nação e é a ele que nós devemos entregar esse trabalho", disse Pinto da Costa, que considera, entretanto, que enquanto "não houver esse trabalho de fundo que está ligado às preocupações essenciais da população são-tomense, incluindo o emprego para o jovens, não haverá estabilidade".

O antecessor de Evaristo Carvalho afirmou que atualmente há muitos jovens em São Tomé, advertindo que, se não houver esse diálogo e emprego, "dentro de três ou quatro anos", pode ocorrer "uma revolta", para acentuar a necessidade de entendimentos.

Segundo Manuel Pinto da Costa, a reunião, que durou quase quatro horas, "desenrolou-se num clima muito saudável".

"Eu gostei. Cada um dos membros teve oportunidade de dar a sua opinião direta e nós chegámos à conclusão de que estamos numa sociedade em que devemos ter muito cuidado: ela está completamente partidarizada, o que influencia cada um de nós", comentou.

Lamentou que atualmente, cada partido político que ganha as eleições, "inunda a administração pública, incluindo a comunicação social estatal com gentes que nós pensamos que podem ser favorável aos nosso interesses partidários".

Pinto da Costa salientou ainda que os conselheiros concluíram que "as pessoas perderam confiança no país e nos dirigentes" e que é necessário "um sentimento de amizade e solidariedade".

"Cada um tem o direito de pertencer ao partido que quiser, mas não tem o direito de fazer mal a São Tomé e Príncipe", destacou.

Evaristo Carvalho tinha anunciado, há quase dois meses, a intenção de convocar o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa, advertindo para uma "sistemática e premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e para "graves sinais de manifesta deslealdade institucional e falta de coordenação no seio da equipa governamental, quer por omissão de informação, quer pela prática de atos à revelia de uma concertação".

Na altura, o Governo liderado por Jorge Bom Jesus rejeitou "categoricamente" as críticas do Presidente sobre uma "premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e de "deslealdade institucional" e acusou o chefe de Estado de "encobrir atos" de governantes anteriores.