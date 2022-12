Conselho de Estado do Peru apoia forças de segurança nos protestos que já causaram 22 mortos

"As forças policiais e as Forças Armadas têm sido apoiadas no controlo da situação, penso que o país deve apoiar e encorajar as nossas forças a restaurar a paz e a tranquilidade no país", disse o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Henry Ávila, no final da reunião que durou grande parte da tarde de sexta-feira.

A reunião contou com a presença dos Presidentes do país, Dina Boluarte, do Congresso, José Williams, do Poder Judicial, Elvia Barrios, do Tribunal Constitucional, Francisco Morales, do Provedor de Justiça, Eliana Revollar, e do Controlador-Geral da República, Nelson Shack.

Ávila explicou também que o conselho pediu a "todos os cidadãos envolvidos em ações violentas" em "muitas das regiões do país" a "cessarem essa conduta".

"Podem ser considerados como infrações muito graves e levar à responsabilização criminal e mesmo à privação da liberdade", sublinhou.

A este respeito, Ávila salientou que o Executivo começou "a promover mesas redondas de diálogo para qualificar as exigências sociais que os cidadãos têm de levantar, mas não através da violência, mas através do diálogo e conversas entre cidadãos e autoridades, mas nunca com violência".

Esta atitude "gera danos, afeta a vida e a integridade" dos peruanos e "não pode ser tolerada", disse.

"Este Conselho de Estado permite-se fazer este apelo aos cidadãos que nos observam: desistam destas ações violentas e procuremos espaços de diálogo", concluiu.

O Peru tem passado por dias de agitação social e política desde 07 de dezembro, quando o Presidente Pedro Castillo foi deposto do cargo pelo Congresso e logo em seguida detido. A Justiça peruana ordenou que a prisão domiciliária de Castillo fosse prolongada por 18 meses.

Boluarte tomou imediatamente posse como chefe de Estado, e três dias depois manifestações, protestos e tumultos começaram na maior parte do país, onde, até agora, morreram 22 pessoas e mais de 200 agentes da polícia ficaram feridos.