Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC aceita seis candidaturas à liderança do partido

O acórdão refere que foram aceites as candidaturas de Edson Araújo, João Bernardo Vieira, Domingos Simões Pereira, Octávio Augusto Lopes, Martilene dos Santos e Raimundo Pereira.

"O Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização delibera, considerando que todos os camaradas acima indicados reúnem, à luz dos estatutos do PAIGC, condições de elegibilidade ao cargo de presidente do PAIGC, podendo apresentar-se nas eleições a esse cargo no X congresso ordinário", pode ler-se no acórdão.

O novo presidente do PAIGC será eleito no X congresso, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo, depois de ter sido adiado por diversas vezes devido a impedimentos judiciais.

A partir de sexta-feira, o partido espera juntar quase 1.500 delegados em Gardete, nos arredores de Bissau, num congresso dedicado ao tema "Consolidação da Coesão Interna, a luz do pensamento de Amílcar Cabral, pelo resgate do poder popular e promoção do desenvolvimento".