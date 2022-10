Conselho de Segurança avalia relatório da ONU sobre Saara Ocidental criticado por Polisário

O enviado para o Saara Ocidental, Staffan De Mistura, falou perante o Conselho, em reunião à porta fechada, para explicar os resultados da sua gestão depois de um ano no cargo sem avanços no processo ou discussões entre Marrocos, que controla o território, e a Polisário, que reclama a independência do mesmo.

À saída da reunião, De Mistura dirigiu-se aos jornalistas para informar que "esta missão é única" em relação às anteriores - o diplomata ítalo-sueco foi o enviado para Síria entre 2014 e 2018 - e lamentou não poder tecer comentários sobre o assunto porque não é o momento para o "diplomacia pública", mas para a discreta.

No seu relatório dirigido ao secretário-geral da ONU e que foi lido hoje perante o Conselho, De Mistura reconhece abertamente que não conseguiu visitar o território do Saara Ocidental - apesar de ter feito duas viagens à região - por decisão do Governo marroquino, que o informou que "não lhe seria possível reunir-se com representantes da sociedade civil e organizações de mulheres", pelo que "decidiu não prosseguir" com essa visita.

Da mesma forma, destacou, nesse mesmo relatório, que "o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos não pôde fazer nenhuma visita ao Saara Ocidental pelo sétimo ano consecutivo, apesar de vários pedidos".

O tom do relatório não foi do agrado da Frente Polisário, que numa carta ao secretário-geral, António Guterres, e ao Conselho de Segurança reclamou que a comunicação lida hoje perante o Conselho minimizou o rompimento do cessar-fogo declarado há quase dois anos pela Polisário e que resultou em confrontos e bombardeamentos marroquinos que deixaram 24 civis mortos, segundo os seus números, não confirmados independentemente.

A carta da Polisário a Guterres, assinada pelo seu secretário-geral Brahim Gali, lamenta que o enviado De Mistura descreva "a situação no terreno como se nada tivesse acontecido" e que não seja mais contundente na hora de denunciar Marrocos por "não ter nenhuma vontade política de facilitar o seu trabalho" de De Mistura.

No dia 27 de outubro, o Conselho deverá votar uma nova prorrogação de um ano para a MINURSO, na qual não são esperadas surpresas ou vetos.

O secretário-geral da ONU pediu a Marrocos e à Polisário que retomem o processo de negociação "com a mente aberta" e que "desistam de estabelecer condições prévias ao processo político", numa alusão à intransigência de Marrocos - que se recusa a discutir outra coisa que não o seu plano de autonomia - e a Polisário, que exige um referendo com opção de independência.