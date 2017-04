Conselho de Segurança condena testes de misseis norte-coreanos

RTP 20 Abr, 2017, 18:17 | Mundo

A adoção da resolução foi possível após um compromisso por parte da Rússia.



Os 15 países membros do Conselho condenaram por unanimidade o "comportamento altamente desestabilizador" de Pyongyang e exortaram o regime da Coreia do Norte a "não realizar outros testes nucleares".



"As atividades ilegais de mísseis", nucleares e balísticos da Coreia do Norte "fazem subir consideravelmente a tensão na região e além dela", refere o texto da resolução.