Conselho de Segurança da ONU adota resolução para parar guerras em África até 2020

Lusa27 Fev, 2019, 20:21 | Mundo

A resolução hoje aprovada "insta os Estados-membros da União Africana a fortalecerem a boa governança, incluindo a eliminação da corrupção, o fortalecimento das instituições democráticas, o respeito pelos direitos Humanos e a responsabilidade" de modo a "estabelecer uma base sólida para paz e estabilidade duradouras".

"Cabe principalmente à União Africana [UA], aos seus Estados-membros, aos seus povos e às suas instituições, incluindo a sua sociedade civil, construir uma África livre de conflitos", consta na resolução hoje assinada.

No texto, o Conselho de Segurança - atualmente liderado pela Guiné Equatorial - expressou "o seu apoio a iniciativas destinadas a encontrar soluções africanas para os problemas africanos", reconhecendo, simultaneamente, "que a cooperação internacional e parcerias são necessárias para acelerar o progresso rumo a realização deste objetivo continental".

As Nações Unidas e a União Africana são também "chamadas a redobrar os seus esforços para a coordenar as suas ações de forma complementar em todas as formas de resposta a conflitos, desde a prevenção e mediação, até à recuperação pós conflito e o desenvolvimento, através da manutenção e consolidação da paz".

Um projeto de resolução iniciado por África no final de 2018, para um cofinanciamento das operações de paz das Nações Unidas no continente, permanece num impasse, com um diplomata, citado pela agência France-Presse, a considerar que "está enterrado".

O objetivo de uma "África sem conflito" integrava uma declaração solene adotada em 26 de maio de 2013, durante o 50.º aniversário da criação da Organização da União Africana (OUA).

Ainda assim, seis anos depois, África continua a contar com a presença das principais missões de manutenção de paz da ONU, que estão no Sudão do Sul, República Democrática do Congo (RDCongo), República Centro-Africana (RCA) e Mali, por exemplo.