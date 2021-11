Conselho de Segurança da ONU condena ataque a PM iraquiano

Numa declaração conjunta, os 15 Estados membros do Conselho de Segurança enfatizam "a necessidade de que os perpetradores, organizadores, financiadores e apoiantes dos atos repreensíveis de terrorismo sejam responsabilizados e levados à justiça", exortando todos os países a "cooperar ativamente com o Governo do Iraque".

No comunicado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reafirma ainda o apoio à "independência, soberania, unidade, integridade territorial, processo democrático e prosperidade do Iraque".

O primeiro-ministro iraquiano saiu ileso do ataque de domingo, que não foi reivindicado, num contexto de tensões que aumentaram após as eleições legislativas de outubro.