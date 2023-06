Conselho de Segurança da ONU condena ataque ao campo de deslocados na RDCongo

O Conselho de Segurança instou as autoridades congolesas a cooperar com Missão de Estabilização da ONU na RDCongo (Monusco), numa investigação para levar os autores a tribunal, e sublinhou que "os ataques deliberados contra civis podem constituir crimes de guerra", de acordo com um comunicado, divulgado na terça-feira.

O Conselho de Segurança reiterou a condenação de todos os grupos armados que operam no país, e alertou para "um aumento" da atividade nas províncias orientais, tendo igualmente manifestado preocupação com a crise humanitária da RDCongo.

Pelo menos 45 pessoas morreram e dez ficaram feridas num ataque, atribuído ao grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento (Codeco), na segunda-feira de madrugada, no campo de deslocados internos de Lala, na província de Ituri, de acordo com uma estimativa da ONU.

Desde 1998, o leste da RDCongo está mergulhado num conflito entre milícias rebeldes e o exército, apesar da presença da Monusco.