Conselho de Segurança da ONU condena massacre em Myanmar e pede fim da violência

Num comunicado de imprensa hoje divulgado, os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU pedem a responsabilização pelo assassinato de pelo menos 35 pessoas, incluindo quatro crianças e dois funcionários da organização não-governamental Save the Children, no estado de Kayah, na véspera de Natal.

Com ênfase na importância do respeito pelos direitos humanos e segurança dos civis, o Conselho de Segurança apela ainda ao fim imediato da violência em Myanmar, sublinhando também a necessidade "de acesso humanitário seguro e desimpedido a todas as pessoas necessitadas" e de "proteção total e segurança do pessoal humanitário e médico".

A declaração de imprensa conclui com a reafirmação do apoio ao povo e à transição democrática em Myanmar e com o compromisso do Conselho de Segurança da ONU "com a soberania, independência política, integridade territorial e união" no país.

A ONG Save the Children indicou na terça-feira que dois dos seus funcionários foram mortos a 24 de dezembro num ataque "cometido pelos militares birmaneses no Estado de Kayah", no leste de Myanmar, que fez pelo menos 35 mortos, entre os quais mulheres e crianças.

Os Estados Unidos reiteraram o seu apelo para a imposição de um embargo de armas destinadas a Myanmar, na sequência do massacre imputado ao exército do país.

"A comunidade internacional deve fazer mais para (...) impedir a repetição de atrocidades no Myanmar, incluindo pôr fim à venda de armas e de tecnologia de uso duplo" à junta militar no poder no país, declarou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado.

"Estamos alarmados pela brutalidade do regime militar em toda a Birmânia e, em particular, mais recentemente, nos Estados de Kayah e de Karen", acrescentou Blinken.

"É inaceitável tomar como alvo inocentes e trabalhadores de organizações humanitárias, e as frequentes atrocidades dos militares contra o povo birmanês mostram até que ponto é urgente responsabilizá-los", prosseguiu o chefe da diplomacia norte-americana.