Conselho de segurança da ONU condena teste da Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP 16 Mai, 2017, 09:30 / atualizado em 16 Mai, 2017, 09:44 | Mundo

Numa declaração unânime, os 15 membros do Conselho de Segurança consideraram vital que a Coreia do Norte demonstre "um sincero compromisso com a desnuclearização através de ações concretas”.



Fazendo tábua rasa de toda as recomendações e sanções das Nações Unidas, a Coreia do Norte realizou um novo teste com um míssil de longo alcance no passado domingo.







O míssil voou 787 quilómetros a uma altura de 2.111,5 metros, segundo a agência estatal KCNA, e caiu no mar do Japão. Para preocupação dos líderes mundiais, a agência de notícias disse que o lançamento testou a capacidade de transportar uma "ogiva nuclear de grande porte".



Na realidade, trata-se um novo modelo de médio e longo-alcance chamado IRBM, com um calibre melhorado em relação aos mísseis Musudan, que têm falhado repetidas vezes. Este foi o segundo teste nos últimos quinze dias.







As primeiras sanções impostas pelas Nações Unidas já datam de 2006, mas o regime norte-coreano já realizou cinco testes nucleares e ameaça fazer o sexto dentro em breve.

Seul alerta que Coreia do Norte está a avançar

O ministro sul-coreano da Defesa, Han Min-koo, já veio alertar que o programa de mísseis da Coreia do Norte está a avançar mais rápido do que era esperado.



Perante a pergunta se o programa de mísseis da Coreia do Norte está a desenvolver-se mais rápido do que Seul esperava, o ministro respondeu: "Sim".







Washington continua a negociar com a China a imposição de novas medidas antes de envolver os outros membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



O embaixador dos EUA para as questões do desarmamento, Robert Wood, disse em conferência de imprensa, "nós vamos aumentar o nível de conversações com a China sobre esta questão. A China é realmente a chave para lidar com a questão da Coreia do Norte. Noventa por cento do comércio do regime norte-coreano é com a China”.







O presidente russo, Vladimir Putin, disse em Pequim, na segunda-feira, que Moscovo opõe-se a que novos países adquiram armas nucleares, mas que o mundo deve falar com a Coreia do Norte em vez de ameaçá-la.