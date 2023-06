Conselho de Segurança da ONU encerra missão no Mali após 10 anos

A resolução foi adotada de forma unânime com 15 votos favoráveis de todos os Estados-membros que integram o Conselho de Segurança, após o Governo do Mali ter pedido explicitamente a retirada "imediata" da missão do país, que conta atualmente com mais de 17 mil membros e é uma das maiores do mundo.

Além de encerrar o mandato da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali (Minusma) a partir de 30 de junho, a resolução agora aprovada determina que a missão inicie imediatamente em 01 de julho a transferência das suas tarefas e a retirada ordenada e segura do seu pessoal, cessando as suas operações, com o objetivo de concluir este processo até 31 de dezembro deste ano.